“Pioli esonerato, Conte allenerà il Milan”: l’annuncio di Ibra da Sanremo che fa sognare i tifosi

Con la presenza di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo 2024 si sono scatenati i tifosi sui social sognando gli annunci sull’esonero di Pioli e l’arrivo di Conte

Ieri sera c’è stata la prima serata del Festival di Sanremo, che ovviamente ha calamitato le attenzioni di tutta Italia. Anche sui social non si è parlato di altro, ed è sicuramente la bellezza di questa storica kermesse. Ma anche il calcio l’ha fatta in qualche modo da padrone, soprattutto grazie alla presenza di Zlatan Ibrahimovic, per la prima volta da dirigente dopo l’uscita quando era ancora calciatore.

E l’argomento non poteva che essere il Milan, con i tifosi che si sono letteralmente scatenati provando a sognare uno scenario clamoroso. Tra meme e messaggi di ‘speranza’ su un esonero di Stefano Pioli, su ‘X’ di commenti ne sono arrivati uno dopo l’altro e ovviamente restano sintomatici di quanto la piazza rossonera in questo momento vorrebbe un cambio in panchina. E soprattutto sogna un incarico affidato subito ad Antonio Conte. “Pioli che guarda Sanremo sperando nel non esonero in diretta nazionale”, iniziano i primi meme. E poi un fiume di tweet di tifosi: “Mia classica reazione alle formazioni di Pioli”, con allegata la faccia immobile e fissa nel vuoto di Fiorello nella gag con Amadeus. E ancora “Il sogno: adesso Ibra annuncia in prima tv su Rai 1, durante Sanremo, che Pioli non è più l’allenatore del Milan“, “Ibra esonera Pioli in diretta a Sanremo facciamo la storia”, “Ibrahimovic a Sanremo: ‘A fine stagione Pioli andrà via, al suo posto arriverà Conte‘ STO SOGNANDO”.

Ibra a Sanremo, i tifosi del Milan sognano l’esonero di Pioli in diretta

Sono tantissimi gli appassionati di musica e calcio, in questo caso in gran parte milanisti, che immagino uno scenario incredibile durante la prima serata con la presenza di Ibra: “Pioli non sarà l’allenatore del Milan l’anno prossimo” – Ibra a Sanremo”, “Ibra annuncia l’esonero di Pioli e l’arrivo di Conte in diretta a Sanremo”, “Ibra mi ha svoltato la serata, la settimana, il Festival. Liberaci dal male e anche da Pioli in mondovisione ti prego”.

Il sogno dei tifosi rossoneri, appunto, è proprio quello di un doppio annuncio con l’arrivo di un altro mister italiano: “Antonio Conte allena Milan ano prossimo” (Ibra a Sanremo)”, “Sono qui a Sanremo, per annunciare a tifosi di Milan che abbiamo trovato un accordo per Antonio Conte come allenatore del AC Milan. Stefano Pioli sarà esonerato”. E infine: “È durato di più Ibrahimovic a Sanremo che il ciclo del Milan di Pioli”, “I Piolisti hanno già pronto l’alibi di Ibra a Sanremo per giustificare la sconfitta col Napoli”.

pioli che guarda sanremo sperando nel non esonero in diretta nazionale pic.twitter.com/FJYNCz9bvm — in lutto (@cenciounga) February 6, 2024

mia classica reazione alle formazioni di pioli #Sanremo2024 pic.twitter.com/BapCKv6Flp — ‎⎊⚜️ele:; sanremo era💐 (@mcuheartx) February 6, 2024

“Antonio Conte allena Milan ano prossimo” (Ibra a Sanremo)#Sanremo24 — PIOLI RE DEI CAMBI (@Calabrismo) February 6, 2024

