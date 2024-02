Non c’è pace per Leao: interviene il TAS

Il momento in penombra di Rafael Leao si arricchisce di un’altra sfumatura in chiaroscuro. Dal Portogallo torna in auge un vecchio ‘fantasma’ per l’attaccante del Milan

Continua l’astinenza da gol in campionato di Rafael Leao, che sta vivendo una stagione tutt’altro che esaltante dal punto di vista strettamente personale. Tante le critiche e le battute a vuoto dell’attaccante portoghese che per la seconda fase di stagione dovrà provare a cambiare passo.

Il numero 10 del Milan è fermo ad appena tre gol in Serie A, seppur corredati da ben 8 assist, con l’astinenza da reti in campionato che perdura dallo scorso 23 settembre quando piazzò il suo terzo centro di fila in un avvio che sembrava promettere qualcosa di completamente diverso.

Nell’annata di Leao è mancata la continuità dal punto di vista realizzativo, che ha alimentato non poche polemiche nei suoi confronti. Tante le critiche per l’attaccante lusitano che proprio dal Portogallo non riceve notizie particolarmente incoraggianti. Il fenomeno di Pioli si prepara ad affrontare nuovamente una grana extra campo. Coinvolto di nuovo lo Sporting CP.

Milan, il TAS riapre il contenzioso su Rafael Leao

Dal Portogallo riportano in auge il caso legato a Rafael Leao e allo Sporting CP, sua vecchia squadra.

Come evidenziato dal lusitano ‘Record’ il TAS riapre il contenzioso sull’attaccante del Milan. La Corte svizzera terrà le udienze a marzo. Una situazione nella quale il Lille, ex club di Leao, ha già pagato 19,6 milioni di euro, ma lo Sporting ne chiede 45.

Il lungo caso Leao si prepara quindi ad entrare in un’altra fase, un nuovo capitolo che vedrà il Tas protagonista il prossimo 26 marzo data in cui è fissata un’udienza.