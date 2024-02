Juventus, da Vlahovic a Chiesa: le ultime dalla Continassa

Vlahovic e Chiesa avevano lasciato San Siro acciaccati. Per il serbo sovraccarico all’adduttore della coscia destra

Ad oggi Vlahovic rimane in forte dubbio per il match contro l’Udinese in programma lunedì prossimo. Come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it, oggi il centravanti della Juventus ha svolto lavoro differenziato nella prima seduta della settimana.

Il classe 2000 è alle prese con un sovraccarico all’adduttore della coscia destra accusato nella gara contro l’Inter. Restando all’attacco, le buone notizie per Allegri arrivano invece da Federico Chiesa.

🇮🇹 #Chiesa si è allenato in gruppo con la squadra, è recuperato.

🇷🇸 #Vlahovic ha effettuato un lavoro differenziato.

⚽️ Domani allenamento al mattino per la #Juventus.

🇦🇷 Alle 15 la presentazione di #Alcaraz. ⚪️⚫️

📲 @calciomercatoit — Christian Masotti (@ChriMasotti) February 7, 2024

Il classe ’97, che aveva lasciato San Siro zoppicando, ha lavorato in maniera completa con la squadra. Al momento, quindi, è pressoché sicura la sua disponibilità per la sfida con l’Udinese.