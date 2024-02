Futuro Bonaventura, Enzo Raiola non ci sta: “Fiorentina permalosa”

Le parole dell’agente di Jack Bonaventura non sono affatto passate inosservate. Ecco quanto dichiarato da Enzo Raiola ai microfoni di SportMediaset

Al centro di molte voci di mercato nella scorsa campagna trasferimenti, Giacomo Bonaventura è alla fine rimasto alla Fiorentina. Gli spifferi relativi ad un suo possibile approdo alla Juventus, però, si erano fatti sempre più insistenti negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato.

Legato ai Viola da un contratto in scadenza nel 2024 che, almeno per il momento, non è stato rinnovato, Bonaventura si sta ritagliando un ruolo da protagonista nella stagione della compagine di Italiano. Il suo futuro, però, continua ad essere un rebus tutto da sciogliere. Intervistato ai microfoni di Mediaset, Enzo Raiola (agente del centrocampista, ndr) ha rivolto un attacco neanche troppo velato alla gestione di quello che sta diventando a tutti gli effetti un vero e proprio caso.

Di seguito le parole di Raiola: “Bonaventura-Juventus? Preferisco stare per un po’ in silenzio, anche perché in questo momento devo confrontarmi ancora con il ragazzo per capire cosa vuole fare nel suo futuro. Della Fiorentina non ho voglia di parlare, lo farò quando ci sarà l’occasione e quando finirà questa storia perché ci sono di mezzo situazioni che non sono molto chiare”.

Rinnovo Bonaventura, Raiola show: “Fiorentina? Persone un po’ permalose, il mio telefono resta acceso”

Enzo Raiola ha poi rincarato la dose, puntando il dito all’indirizzo dei dirigenti della Fiorentina che, pur non nominate esplicitamente, sono state definite permalose:

“Fiorentina? Parliamo di persone un po’ permalose sotto certi aspetti e quindi voglio evitare di parlare. Quando ci sarà modo di chiudere questa storia ne parleremo. Dialogo? Io sono sempre aperto, il mio telefono è sempre acceso eccetera, gli altri stanno facendo altre riflessioni, penso solo che solo il mio sia acceso. Il ragazzo continua a fare il suo percorso, Jack è un professionista al 100% e non ha problemi sotto questo aspetto, con lui ne parleremo più avanti. Adesso è prematuro, quando ci sarà il momento ci confronteremo con loro e informeremo tutti”.