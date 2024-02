Firma UFFICIALE con il Milan: contratto fino al 2025

Il difensore ha ufficialmente siglato il nuovo contratto come annunciato dal club rossonero

Nuova firma in casa di un Milan che non smette di programmare il futuro. In una stagione in cui spesso e volentieri Stefano Pioli si è ritrovato a corto di difensori, il club rossonero ha deciso di blindare uno dei centrali della formazione Primavera.

Si tratta del classe 2006 Pietro Parmiggiani, difensore del Milan Primavera che questo pomeriggio ha siglato il primo contratto da professionista che lo legherà al club rossonero fino al giugno 2025. Un accordo che evidenzia quanto la società stia puntando soprattutto negli ultimi anni sui ragazzi cresciuti nel proprio settore giovanile. Bartesaghi, Simic, Jimenez, Zeroli e Camarda sono ad esempio alcuni dei giovani provenienti dall’U19 su cui Pioli ha fatto affidamento nelle scorse settimane, anche per far fronte ai numerosi infortuni.

E’ vero che nel reparto arretrato dal mercato di gennaio sono arrivati dei rinforzi come Filippo Terracciano dal Verona, o Matteo Gabbia di rientro dal prestito al Villarreal. Ma in futuro talenti come Parmiggiani, che non ha ancora avuto la fortuna di esordire in prima squadra, potranno sicuramente tornare utili.