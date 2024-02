Firma immediata con la Juve: sono tutti d’accordo

Il club bianconero può raggiungere l’intesa con il calciatore in scadenza di contratto nel giugno 2025

Ripartirà dall’Allianz Stadium la marcia in campionato della Juventus il prossimo lunedì sera contro l’Udinese. La formazione bianconera, che nell’ultimo turno ha rimediato una sconfitta di misura in casa dell’Inter, non trova il successo da due giornate. Una brusca frenata che ha allontanato la squadra di Massimiliano Allegri dal primo posto occupato dai nerazzurri, ora distante ben 4 punti in classifica.

Dopo un’incredibile cavalcata che aveva portato la Juventus in vetta, nelle ultime due settimane sembra essere mancata lucidità nei momenti chiave. Dall’ingenuità commessa da Milik contro l’Empoli che è costata l’inferiorità numerica per buona parte dell’incontro ai bianconeri, alla prestazione poco coraggiosa del derby d’Italia contro un’Inter che nel secondo tempo aveva ad un certo punto abbassato il proprio baricentro concedendo agli uomini di Allegri campo per poter tentare di agguantare il pareggio.

Tra i più deludenti il giovanissimo Yildiz, al suo primo Inter-Juventus da titolare e quasi sempre nascosto tra le maglie nerazzurre. Non ha sortito effetti anche l’ingresso di Federico Chiesa, di rientro da un infortunio al ginocchio ed evidentemente non ancora al top della forma. Del futuro dell’esterno bianconero – in una stagione per lui sin qui complicata – si è discusso nel sondaggio odierno lanciato sui canali social di Calciomercato.it. Dopo aver perso il posto da titolare, infatti, l’ex Fiorentina non viene più considerato uno dei calciatori fondamentali di questa Juve.

Calciomercato Juve, fiducia a Chiesa: scelto il rinnovo

Nonostante i numerosi infortuni che lo hanno spesso tenuto fuori nei momenti chiave della stagione, Chiesa continua ad essere uno dei calciatori più amati dai tifosi bianconeri.

Nel sondaggio su ‘X’, infatti, i nostri utenti hanno scelto al 44,4% l’opzione che prevede il rinnovo di Federico Chiesa con la Juventus. Il prolungamento del contratto in scadenza nel giugno 2025, dunque, è stato preferito rispetto alla possibilità di cedere l’ex attaccante della Fiorentina la prossima estate. Al secondo posto con il 35,2% è stato votato Soulé al posto dell’italiano e al terzo con il 14,8% l’ingaggio di Gudmundsson dal Genoa. Poco attrattiva invece l’ipotesi Felipe Anderson a costo zero, ultima con il 5,6%.