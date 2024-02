Doppia assenza UFFICIALE: saltano il big match

Doppia assenza pesante per gli ospiti in occasione del big match in programma sabato sera. Ecco di chi si tratta

Sarà un weekend ricco di sfide interessanti quello che ci aspetta. La Serie A vedrà scendere in campo i campioni d’Italia del Napoli a San Siro, contro il Milan, ma le attenzioni saranno rivolte anche a Roma per il match tra la squadra di Daniele De Rossi e l‘Inter di Simone Inzaghi.

Guardando al panorama europeo, però, la partita più interessante potrebbe essere Real Madrid-Girona. La sfida in programma il prossimo 10 febbraio si giocherà al Santiago Bernabeu e vedrà Carlo Ancelotti impegnato con la rivelazione della stagione, che di fatto è la principale rivale per il titolo. E’ la classifica a dirlo: il Real al primo posto ha, infatti, ben otto punti di vantaggio sul Barcellona terzo; sono solamente 2, invece, quelli sul Girona.

Real Madrid-Girona, ospiti senza due protagonisti

Il match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato spagnolo potrebbe dunque dire tanto del futuro de LaLiga. Il Girona, però, all’appuntamento più importante, non ci arriva nel migliore dei modi.

La squadra catalana, infatti, dovrà rinunciare al suo allenatore, Michel, fermato per due giornate, oltre che ad uno dei suoi leader, l’esperto Daley Blind. Anche l’olandese sarà squalificato, essendo in diffida, dopo il giallo ricevuto contro la Real Sociedad.