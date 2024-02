Dal Milan al Chelsea, arriva la conferma: pagano la clausola

Piovono conferme sull’interesse del Chelsea che fa preoccupare anche il Milan: Blues pronti a pagare la clausola

Undicesimo in classifica, con Pochettino nel mirino della critica e non solo. Il Chelsea, nonostante gli investimenti fatti dall’arrivo di Boehly alla presidenza, non riesce proprio a decollare. Logico quindi che in estate i Blues ricorrano nuovamente al mercato per provare a costruire una rosa finalmente vincente.

La priorità per il club londinese è sicuramente un attaccante visto che Jackkso Martinez ha finora deluso e Nkunku ha trascorso più tempo in infermeria che sul campo. Un bomber per Pochettino è il grande colpo che il Chelsea vuole fare per la prossima stagione, un obiettivo che va ad incrociarsi con alcuni club del nostro campionato.

Non è un segreto che da Londra stiano guardando con attenzione alla situazione Osimhen, con la possibilità che venga pagata la clausola da circa 130 milioni di euro inserita nel nuovo contratto firmato di recente. Se non dovesse arrivare però il nigeriano, ecco pronta l’alternativa e questa volta c’è il Milan ad essere tirato in ‘ballo’.

Calciomercato Milan, Chelsea pronto a pagare la clausola

I rossoneri, infatti, potrebbero venire superati nella corsa a Sesko, attaccante sloveno del Lipsia da tempo nel mirino della società lombarda per il prossimo anno.

Come confermato da ‘Teamtalk’, infatti, lo sloveno è tra gli obiettivi del Chelsea per la prossima stagione. Non una priorità, visto che sono altri (come appunto Osimhen) in cima alle preferenze di Pochettino per l’attacco, ma comunque i Blues hanno mostrato interesse e potrebbero rompere gli indugi nelle prossime settimane.

A favore di Sesko la clausola da poco meno di cinquanta milioni di euro che consentirebbe al Chelsea – come a qualsiasi altro club – di acquistare il calciatore senza andare a trattare con il Lipsia.