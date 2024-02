Azione legale contro la UEFA: causa da tre miliardi

Azione legale contro la UEFA e causa da tre miliardi, nuovi problemi per Ceferin. L’indiscrezioni e tutti i dettagli

Nuovi guai all’orizzonte per Ceferin e la UEFA. Il presidente della massima organizzazione calcistica europea potrebbe presto trovarsi di fronte ad un causa miliardaria.

Secondo quanto riportato da ‘Calcio e Finanza’, infatti, la Superlega è pronta a fare causa alla UEFA, chiedendo un risarcimento danni a seguito delle azioni messe in atto per contrastare il lancio del nuovo progetto a partire dal 2021. La richiesta danni potrebbe arrivare fino ad un massimo di 3,6 miliardi di euro complessivi.

La svolta per la Superlega è arrivata dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha stabilito in maniera definitiva la posizione di monopolio della UEFA nell’organizzazione delle competizioni calcistiche in Europa. Il progetto prepara così azioni legali.

Superlega contro la UEFA: azione legale e causa da tre miliardi

Il lancio della nuova Superlega, in pratica, non è stato possibile a causa delle regole restrittive della UEFA e delle minacce di sanzioni nei confronti dei club e dei giocatori coinvolti nel progetto. Da qui la volontà di promuovere una causa per un valore massimo di ben 3,6 miliardi di euro.

Anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE non c’è stato alcun riavvicinamento fra le parti. La UEFA mantiene la sua posizione totalmente contraria al nuovo progetto, mentre la Superlega è ora determinata a dare vita al torneo. Lo scontro, dunque, appare inevitabile.