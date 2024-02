Addio definitivo alla Serie A: la destinazione è clamorosa

Addio definitivo alla Serie A, l’attaccante ha scelto e la prossima destinazione è clamorosa. Mancano solo gli annunci ufficiali

Dal calciomercato invernale a quello degli svincolati. Un attaccante ha preso la sua decisione e dice definitivamente addio alla Serie A.

Si tratta dell’ex Manchester United Jesse Lingard. L’inglese classe 1992, reduce dall’ultima esperienza al Nottingham Forest, ha scelto il Seoul ed un clamoroso trasferimento in Corea del Sud. L’attaccante, più volte accostate alle big di Serie A, lascia la Premier League e l’Europa per firmare da svincolato con l’FC Seoul.

Lingard, in particolare, era stato accostato a Roma, Inter e Milan per l’eventuale trasferimento in Serie A. Come riferito da Fabrizio Romano, il giocatore ha già svolto le visite mediche e firmato il suo nuovo contratto. Mancano solo gli annunci ufficiali per l’inizio della sua nuova avventura coreana.