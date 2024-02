UFFICIALE, lo stop dell’attaccante: big match a rischio

Le ultime sulle condizioni del giocatore che rischia di saltare la super sfida. Non è partito con il resto della squadra

Preoccupano le condizioni dell’attaccante, che rischia di saltare la partita di domani. Tutte le attenzioni sono dunque puntate su di lui.

Stiamo chiaramente parlando di Victor Osimhen, che potrebbe non esserci contro il Sudafrica, nella prima semifinale della Coppa d’Africa, in programma alle 18.00 del 7 febbraio. Chi vincerà affronterà in finale domenica una tra Costa d’Avorio e Repubblica Democratica del Congo.

I tifosi del Napoli aspettano dunque novità sul loro numero nove, che come informa la Nigeria, non ha viaggiato con il resto della squadra per via di un problema addominale. Queste ore saranno, dunque, decisive per capire se Osimhen ci sarà.

Milan-Napoli, forfait certo per Osimhen

L’attaccante degli azzurri salterà comunque la sfida contro il Milan in programma domenica sera a San Siro. La Coppa d’Africa, infatti, prevede anche la finalina per il terzo posto.

Sarebbe praticamente impossibile per Osimhen giocare due partite in poco più di 24 ore, qualora la sua Nigeria perdesse in semifinale. La partita per la conquista del titolo, invece, si disputerà domenica.

Discorso identico chiaramente per Samuel Chukwueze, che tornerà a disposizione del Milan a partire dalla sfida di Europa League contro il Rennes, in programma il prossimo 15 febbraio