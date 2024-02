Tegola per l’Inter: UFFICIALE lo stop per Frattesi

Le ultime sulle condizioni del calciatore costretto a fermarsi per un problema fisico: nuova tegola per Simone Inzaghi e i nerazzurri

Era stato Simone Inzaghi ad annunciare il suo forfait in conferenza stampa, a margine del match vinto contro la Juventus.

Oggi è arrivata la conferma: Davide Frattesi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra. Il centrocampista ex Sassuolo, dunque, salterĂ la sfida del weekend che vedrĂ l’Inter impegnata contro la Roma di Daniele De Rossi.

Inter, in ansia per Frattesi: il punto della situazione

Le condizioni di Davide Frattesi saranno chiaramente da rivalutare nei prossimi giorni, ma la sua presenza contro la Salernitana, in programma il prossimo 16 febbraio, è a forte rischio.

L’obiettivo dell’ex Sassuolo è quello di tornare a disposizione contro l’Atletico Madrid, dove verosimilmente si accomoderĂ in panchina, per poi essere titolare il 25 febbraio contro il Lecce. A centrocampo ci sarĂ spazio chiaramente per Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Klassen, come successo contro la Juventus, pronto a dar loro il cambio. Non vanno dimenticati poi Sensi, rimasto a disposizione di Inzaghi dopo il mercato, e Asllani.