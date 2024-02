Stop di due mesi: l’attaccante cambia i piani del Milan

Il giocatore sarà costretto a star fuori per sei-otto settimane per un problema al tendine del ginocchio. Cambia il mercato in uscita del Milan

Negli ultimi giorni le attenzioni dei media e di tutti i tifosi del Milan sono puntati su Charles De Ketelaere e del suo rendimento, totalmente cambiato da quando è approdato a Bergamo.

Con Gian Piero Gasperini il talento belga è letteralmente rinato e i numeri sono lì a testimoniarlo. In ventisei partite giocate, De Ketelaere ha così segnato nove volte, oltre a realizzare sette assist. Il riscatto, ormai, appare una formalità con l’Atalanta pronta a versare i 22 milioni di euro più bonus nelle casse del Diavolo. Ma non solo l’ex Club Brugge, il Milan si augura di incassare anche da Alexis Saelemaekers, una decina di milioni, che sta facendo molto bene con la maglia del Bologna.

Il Diavolo, inoltre, monitora la situazione legata a Divock Origi. Tutto sembrava pronto al suo trasferimento in MLS in prestito con obbligo di riscatto a cinque milioni di euro, ma dall’Inghilterra non arrivano buone notizie. Il Nottingham Forest non vuole più liberare il belga, nonostante la stagione più che complicata. Il motivo dello stop è legato all’infortunio di Christ Wood, che ne avrà per almeno sei-otto settimane, per via di un problema al tendine del ginocchio.

Milan, Origi resta in Inghilterra: addio rimandato

Via libera, dunque, per Divock Origi, obbligato a dare una mano alla sua squadra. L’attaccante, ex Liverpool, dovrebbe così tornare a disposizione di Nuno Espirito Santo per il replay di FA Cup, in programma mercoledì, contro il Bristol City.

Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, Origi rimarrà in Inghilterra, almeno fino al termine della stagione. La stagione americana, che avrà inizio il prossimo 22 febbraio, non lo vedrà così protagonista. Il suo trasferimento ai Los Angeles F.C. è dunque rimandato.

Per Divock Origi al Milan non c’è chiaramente più spazio e in estate il Diavolo si augura di poter chiudere il suo trasferimento in America per mettere a bilancio una nuova plusvalenza.