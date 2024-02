Scandalo arbitrale, accusa pesantissima: “Più favori di tutti”

E’ successo di tutto al termine della partita con la pesantissima accusa nei confronti del club considerato favorito dalla classe arbitrale

Il quattro febbraio è stata una giornata di grande calcio: Arsenal Liverpool in Premier League, Inter Juventus in Serie A e il derby di Madrid in Liga. Al Bernabeu si sfidavano Real e Atletico in un match importantissimo per la classifica. I ragazzi di Ancelotti, sempre alle prese con una serie infinita di infortunati, cercavano il primo allungo decisivo per la conquista del titolo. mentre Griezmann e compagni volevano i tre punti per riaprire il discorso scudetto.

Al gol di Brahim Diaz ha risposto, nei minuti di recupero, il colpo di testa di Llorente. L’uno a uno finale tiene in piedi il sogno del Girona mentre restituisce qualche flebile speranza al Barcellona nonostante gli otto punti di distanza dal primo posto. E’ stato un derby intenso con occasioni da ambo le parti e dove non sono mancate le polemiche arbitrali.

Come riportato da As, al termine del match è scoppiato il caso per la direzione di gara di Sanchez Martinez. “L’arbitro riuscirà a dormire bene?” la domanda provocatori fatta da Real Madrid TV (la TV ufficiale delle Merengues) che ha rincarato la dose sottolineando: “L’Atletico è il club maggiormente favorito di questo campionato”. Dichiarazioni decisamente forti al termine di una partita dove la vittoria è sfuggita nei secondi finali.

Le critiche al direttore si gara sono arrivate per tre potenziali calci di rigore non assegnati al Real Madrid: il primo, in ordine di tempo, per un fallo di Saul contro Lucas Vazquez con l’arbitro che, secondo quanto affermato, era in posizione perfetta per vedere l’intervento del centrocampista dell’Atletico.

Real Madrid-Atletico, polemiche arbitrali: due rigori su Bellingham

Tra i giocatori che, forse, sono maggiormente mancati nel derby di Madrid dobbiamo citare Bellingham. Nelle polemiche del post partite sono stati evidenziati due interventi, nei confronti dell’inglese, all’interno dell’area di rigore avversaria. Viene posta l’attenzione soprattutto sull’intervento di Savic che avrebbe fermato il centrocampista mentre si stava involando a tu per tu con Oblak.

Una serie di decisioni non gradite nel corso del post partita: le polemiche si sono allargate anche ai precedenti incontri tra Real Madrid ed Atletico con i Colchoneros ad essersi imposti nel match di andata di Liga e nella sfida di Copa del Rey. Risultati che, unito a al pareggio del Bernabeu, sarebbero stati viziati tutti da errori arbitrali. Non è mancato anche un riferimento all’ultimo titolo conquistato dall’Atletico Madrid.

Novantacinque minuti giocati ad alta intensità sul campo e tante polemiche nel post partita con arbitro e var finiti sotto accusa: il derby di Madrid è destinato ad essere ricordato per molto tempo indipendentemente da come finirà il campionato.