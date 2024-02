Napoli rifiutato, annuncio in diretta e via libera Juve

Clamoroso rifiuto al Napoli: l’annuncio, arrivato in diretta, spalanca le porte per un trasferimento alla Juventus nella prossima stagione

Il Napoli è reduce dal successo per due a uno contro il Verona: vittoria arrivata in rimonta e che permette ai partenopei di continuare la corsa alla Champions League. Perdere punti sarebbe stato deleterio e avrebbe portato altre critiche all’interno di una stagione complicata. I campioni d’Italia non sono mai stati in corsa per lo scudetto, hanno subito una pesante eliminazione in Coppa Italia e hanno perso la finale di Supercoppa.

A questo bisogna aggiungere il cambio di allenatore con l’esonero di Garcia e l’arrivo (o meglio il ritorno) di Mazzarri. Chiudere il campionato al quarto posto non sarà per nulla semplice visto la concorrenza e il bisogno di trovare quella continuità fino d ora venuta meno.

La società, per raggiungere questo obiettivo, è intervenuta in maniera importante sul mercato: tra le squadre da superare per la Champions anche il Bologna di Thiago Motta: i rossoblù, reduci dal successo per quattro a due sul Sassuolo, sono tornati al successo dopo due sconfitte e altrettanti pareggi. Tre punti, arrivati in rimonta, che permettono alla squadra di continuare a sognare la qualificazione alla prossima Champions League.

Chiudere il campionato al quarto posto non sarà per nulla semplice considerando la concorrenza e le difficoltà nel mantenere questo ritmo da qui alla fine della stagione. Nel calcio può succedere di tutto e il Bologna ha dimostrato di potersela giocare con tutti fino alla fine. Gran parte del merito va attribuita a Thiago Motta capace di dare una precisa identità alla propria squadra.

I rossoblù scendono in campo con la voglia di fare la partita, indipendentemente dall’avversario e questa è la mentalità da grande squadra. Il contratto dell’allenatore scade il prossimo trenta giugno e, visto quanto fatto fino ad ora, sono diverse le squadre ad aver messo l’attenzione sul tecnico rossoblù.

Una delle possibilità, il Napoli, è stata messa da parte dall’agente di Thiago Motta. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Dario Canovi che si è espresso in questi termini: “Thiago non conosce il suo futuro ma non sarà al Napoli” per poi continuare: “Non ci andrebbe neanche se De Laurentiis comprasse Zirkzee e Calafiori”. Dichiarazioni piuttosto forti nei confronti del club campione d’Italia in carica, un club che al termine della stagione è molto probabile cambi allenatore indipendentemente dai risultati conseguiti da Mazzarri nei prossimi mesi.

Thiago Motta, niente Napoli: le altre possibilità per il tecnico

Il futuro dell’allenatore rossoblù non sarà sulla panchina dei partenopei ma le alternative non mancano visto quanto bene sta facendo alla guida del Bologna. In Serie A bisogna fare attenzione a Milan e Juventus: entrambi i club, al termine della stagione, potrebbero cambiare allenatore e un profilo come quello di Thiago Motta potrebbe essere l’ideale per due delle principali squadre del massimo campionato italiano.

Per quanto riguarda l’estero invece non possiamo non menzionare il Barcellona; al termine della sconfitta casalinga con il Villarreal è arrivato l’annuncio di dimissioni, una volta conclusa la stagione, di Xavi. Tra i possibili candidati per la panchina blaugrana occhio a Thiago Motta che ha vestito, da giocatore, la maglia del Barcellona e conosce molto bene l’ambiente di uno dei club più importanti al mondo. L’allenatore del Bologna dunque è pronto al definitivo salto di qualità ma, stando a quanto riferito dal suo agente, non sarà al Napoli.