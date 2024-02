Mourinho al Napoli: l’hanno messo nero su bianco

Il futuro di Jose Mourinho continua a tenere banco in Inghilterra e anche in Italia, dove è stato collegato al Napoli per il dopo-Mazzarri

Jose Mourinho, anche senza panchina, è forse uno dei pochissimi personaggi nel mondo del calcio che riesce a far parlare di sé e scatenare polemiche su polemiche. Anche oggi l’indiscrezione de ‘Il Messaggero’ sul gesto con cui ha restituito l’anello della Conference League regalato dai suoi giocatori, rei di non essersi comportati da uomini in occasione del suo esonero, di certo non è passato inosservato.

E intanto sono ancora tutti in attesa di conoscere il suo futuro. La sua prossima destinazione sembra poter essere l’Arabia Saudita, con l’offerta dell’Al Shabab finita sul tavolo di Mendes subito dopo l’esonero dalla Roma. Ma lo Special One ha scelto di attendere per capire meglio il da farsi, aspettando tutte le eventuali offerte per poi decidere di conseguenza. E nel frattempo l’Al Shabab ha ingaggiato un altro portoghese in panchina, Vitor Pereira. Però ovviamente il mercato saudita resta tra quelli più probabili per rivedere in sella Mou. Verosimilmente Jose vorrebbe tornare in Premier League, suo campionato preferito da sempre, ma non sono ancora arrivate proposte ufficiali. Anche se tante situazioni potrebbero cambiare a breve. Anche in Italia si resta chiaramente in attesa, con il Napoli che era stato accostato prima della chiusura di De Laurentiis.

Mourinho al Napoli: le cifre dall’Inghilterra

In Inghilterra il futuro di Mourinho resta un tema decisamente interessante, ma al momento un cambio di rotta da parte del patron del Napoli non sembra troppo possibile. A dirlo sono i tradizionali bookmakers inglesi, che continuano comunque a dare l’opzione araba come la più accreditata, a 1.33.

Subito dopo c’è il Chelsea, che è addirittura 11esimo in classifica dopo il ko interno con il Wolverhampton di ieri. Pochettino resta sotto osservazione, per le stesse quote è lui il manager più papabile ad essere il prossimo esonerato. Un terzo insediamento sulla panchina dei Blues pagherebbe 4 volte la posta mentre la cifra sale a 5 per il Newcastle. Subito dopo i Magpies c’è la coppia Napoli e Bayern Monaco, che invece varrebbero 9 volte la puntata. Gli azzurri stanno facendo fatica, hanno dovuto rimontare contro il Verona per tenere vivo l’obiettivo Champions. E poi ancora a chiudere il Barcellona a 13 e il Portogallo a 15.