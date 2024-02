L’Inter fa felice Inzaghi: scudetto e doppio affare da oltre 52 milioni

L’Inter di Simone Inzaghi vede la seconda stella dopo il successo contro la Juventus: Marotta e Ausilio però non si fermano sul mercato

L’Inter vola in campionato e stacca la Juventus dopo lo scontro diretto del Meazza. I nerazzurri dominano e allungano in classifica a +4 sui grandi rivali e con una gara da recuperare.

Un altro mattoncino – stavolta pesante – verso la secondo stella, obiettivo dichiarato di proprietà e dirigenza nella stagione in corso. Calhanoglu impeccabile in regia, mentre Pavard mette il lucchetto davanti a Sommer. Serata ‘umana’ invece per capitan Lautaro Martinez, che resta comunque il trascinatore della squadra di Simone Inzaghi con i suoi 19 reti in campionato, 22 totali in stagione e il sigillo decisivo per la conquista della Supercoppa Italiana. L’Inter perciò vuole blindarlo al più presto, anche se negli ultimi tempi c’è stato un rallentamento nella trattativa per il rinnovo contrattuale del ‘Toro’ argentino.

Calciomercato Inter, Lautaro più Zielinski: tempo di firme

L’affare comunque non sembra in discussione: serve pazienza e trovare l’incastro giusto con le cifre per il nuovo ingaggio del campione del mondo.

Trattandosi di un contratto pesante e importante (Lautaro sarà il più pagato della rosa), ci sarà bisogno di un po’ di tempo in più rispetto al normale, ma le parti in causa restano estremamente fiduciose nel riuscire a trovare l’intesa e dunque la fumata bianca nelle prossime settimane. Il capitano nerazzurro è destinato a firmare fino al 2028 e avrà un ingaggio superiore agli 8 milioni di euro con i bonus. Marotta e Ausilio non si fermano al rinnovo di Lautaro e stanno definendo anche le negoziazioni per Zielinski, che come Taremi arriverà a parametro zero dal prossimo luglio. Contratto quadriennale a circa 5 milioni di euro per il polacco, che lascerà il Napoli da svincolato. “Ho parlato con De Laurentiis e gli ho comunicato che stiamo sondando il terreno. Ora Ausilio si occuperà di questa vicenda: se tutto andrà in porto, lo annunceremo e lo tessereremo per l’anno prossimo”, le parole di Marotta che praticamente ufficializzano il colpo Zielinski.

Tra il nuovo accordo di Lautaro e l’affare Zielinski, il club di Steven Zhang metterà sul piatto oltre 52 milioni di euro per gli ingaggi dei due giocatori. Tra presente e futuro: l’Inter vede la seconda stella e non si ferma sul mercato.