Lesione UFFICIALE prima della Roma: 2 mesi di stop

L’ufficialità è arrivata poco fa: dovrà restare ai box per otto settimane. Contro i giallorossi di De Rossi non ci sarà

Infortunio pesante e assenza… Pesantissima. Ora è ufficiale: salterà la sfida contro la Roma di De Rossi.

O meglio la doppia sfida, visto che parliamo di Feyenoord e, in particolare, di Justin Bijlow portiere della squadra olandese che il 15 febbraio (in Olanda) e il 22 affronterà i giallorossi nel turno intermedio di Europa League.

Ventisei anni compiuti lo scorso 22 gennaio, Bijlow “si è infortunato domenica scorsa nel primo tempo della partita in trasferta contro l’AZ, per cui ha dovuto essere sostituito da Timon Wellenreuther prima dell’intervallo – come recita la nota del club attualmente secondo in Eredivisie – Il Feyenoord ha vinto la trasferta contro l’AZ 0-1. Gli Alkmaarders saranno nuovamente avversari mercoledì sera, poi nei quarti di finale del torneo di coppa”.

“L’infortunio al polpaccio – spiega il Feyenoord – richiede circa otto settimane di recupero“.