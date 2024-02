Gravina boccia la riforma dei campionati: stoccata alla Lega Serie A

La proposta della Lega Serie A di riformare i campionati sul modello della Premier League viene bocciata dal presidente FIGC Gravina

Serie A come la Premier League? Niente da fare, almeno per il momento, per il presidente FIGC Gabriele Gravina. La proposta avanzata in assemblea di Lega dal presidente Casini viene stoppata con decisione dal numero uno federale.

All’Ansa, questo il commento di Gravina, che ha rispedito con decisione al mittente l’idea: “Bisogna concentrarsi sulle reali esigenze del calcio. Non è cruciale la riforma dei campionati, ma lo sono la sostenibilità e regole precise. Proporre una Serie A come la Premier è distrazione di massa. Sono proclami che bisogna maneggiare con attenzione. La Premier League ha 21 azioni, 20 dei club e una della federazione, è una situazione che non auguro alla Serie A. Non ci sono i presupposti per farlo”.