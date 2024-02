“Già in queste ore”: ribaltone Juve, la ‘mossa’ di Allegri

Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano sul futuro della panchina bianconera e quindi del tecnico livornese. Ecco tutti i dettagli

Dopo la sconfitta contro l’Inter, sono tornati i dubbi sulla permanenza di Allegri a Torino oltre questa stagione. Dubbi che lo stesso tecnico non ha dissipato al termine della sfida coi nerazzurri persa di corto muso.

Nonostante un contratto in scadenza a giugno 2025, le strade con il club di Exor potrebbero salutarsi a fine stagione. Ma qual è la volontà di Allegri? Secondo Tony Damascelli, intervenuto in diretta a ‘Radio Radio’, è quella di proseguire l’avventura in bianconero. Tanto che, per il collega de ‘Il Giornale’, è addirittura disposto a ridursi l’ingaggio che è di circa 7 milioni netti a stagione.

“Posso dire che Allegri proporrà una riduzione del suo ingaggio”, ha detto Damascelli prima di aggiungere che “poi bisognerà vedere se la società, oltre ad una corposa riduzione del salario, chiederà anche altro. E se lui accetterà…”.

In conclusione, sempre a proposito del futuro di Allegri, Damascelli ha svelato che “già in queste ore l’allenatore livornese incontrerà alcuni consulenti“.

Per la panchina della Juventus, proprio nelle ultime ore, è riemerso il nome di Thiago Motta. L’italo-brasiliano sta facendo un grande lavoro al Bologna ed è molto stimato da Giuntoli.