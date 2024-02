Esonero e nuovo allenatore: è stato contattato Conte

Il tecnico leccese è disoccupato dal marzo di un anno fa, quando venne esonerato dal Tottenham. Voglia di ritorno in Serie A, ma spunta il top club europeo

Non si placano le indiscrezioni su un futuro prossimo di Antonio Conte alla guida del Milan. Le ultime notizie dall’Inghilterra, però, rischiano di gettare in allarme la gran parte dei tifosi rossoneri – e della dirigenza – che vedono nel tecnico salentino il profilo ideale per consentire al club di tornare ad essere competitivi per il titolo.

Stando a ‘CaughtOffside’, Conte è di nuovo nel mirino del Manchester United. Il nuovo corso con al comando il boss di Ineos Jim Ratcliffe potrebbe ripartire da un nuovo allenatore. Perciò è molto in bilico la posizione di ten Hag, peraltro già non supportato dai risultati. La squadra è sesta in classifica ben lontana (8 punti) dal quarto posto, inoltre è uscita dalla Champions alla fase a gironi.

Insomma, tutte le strade o quasi conducono all’esonero dell’olandese al termine della stagione. Se non prima, qualora le cose dovessero precipitare.

Ma chi al posto dell’ex Ajax? La fonte inglese fa due nomi: Julen Lopetegui, il quale ha rifiutato l’offerta dell’Al-Ittihad (Arabia Saudita) proprio perché ambirebbe a sedersi sulla panchina dei ‘Red Devils’; e proprio Antonio Conte, che avrebbe avuto già dei contatti diretti con la proprietà inglese.

Milan, per Conte ‘pericolo’ Manchester United

Il leccese preferirebbe tornare ad allenare in Serie A (il ‘sogno’ è la Juventus…), ma è chiaro che difficilmente respingerebbe una proposta di uno dei top club al mondo quale è il Manchester United nonostante i disastri degli ultimi anni.

Per la fonte britannica, Conte è nel mirino del Milan ma non avrebbe alcun accordo con Cardinale. Così i ‘Red Devils’ hanno ancora ampio margine per strappare il suo sì.