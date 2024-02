A fine ciclo col Milan: in estate l’addio più pesante

Il Milan al termine della stagione potrebbe perdere una delle sue stelle: il giocatore si considererebbe a fine ciclo in rossonero

In quella giravolta di emozioni e risultati che è la stagione del Milan, la compagine di Stefano Pioli ora si trova a -4 punti dalla Juventus e la qualificazione alla prossima Champions League non sembra più essere in dubbio. La dirigenza può così programmare il futuro con maggiore serenità, anche se le principali incertezze sono due: la panchina e Rafael Leao.

Il talento portoghese non sta vivendo un’annata straordinaria, con il gol che gli manca da troppo tempo. Nonostante ultimamente le prestazioni fornite siano di buon livello, vedere scritto solamente 3 accanto alla dicitura ‘marcature stagionali’ non può lasciare soddisfatti. Ad avere dei dubbi riguardo alla continuità nel club meneghino sarebbe anche lo stesso giocatore: la situazione.

Leao pronto all’addio: il PSG non è la sua prima opzione

Secondo quanto riportato da Sebastiene Denis, giornalista di FootMercato, Rafael Leao si considererebbe a fine ciclo con il Milan e in estate avrebbe deciso di spingere per una cessione.

Inoltre, il giocatore non starebbe dando la priorità al Paris Saint-Germain e guarderebbe anche all Premier League e alla Liga con interesse. Il club parigino potrebbe essere tra i più attivi nel prossimo mercato qualora dovesse muoversi Kylian Mbappé in direzione Real Madrid.

Nel contratto di Rafa Leao è presente una clausola rescissoria da 175 milioni valida solamente dal 5 al 15 luglio, mentre per tutto il resto dell’estate i club interessati dovrebbero trattare col Milan. Una cessione in estate non è assolutamente da escludere e potrebbe portare molti milioni nelle casse del club, che sarebbero poi re-investiti sul mercato come fatto con la cessione di Sandro Tonali. Soprattutto qualora dovesse arrivare un nuovo allenatore, con le voci su Antonio Conte che non si placano, una rivoluzione sul mercato potrebbe essere necessaria.