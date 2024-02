Szczesny, il migliore in campo contro l’Inter, e la scadenza nel 2025: cosa serve per il rinnovo

E’ il day-after del ‘Derby d’Italia’. La Juventus è rientrata da Milano dopo la sconfitta con l’Inter per 1-0. Un risultato che non racconta appieno l’andamento della gara, che poteva terminare con un risultato più ampio

I nerazzurri si svegliano ancora più primi in classifica e provano la prima fuga per lo Scudetto, in attesa del recupero contro l’Atalanta. Nel frattempo sono già a +4 dai bianconeri.

La Juventus perde in casa dell’Inter per 1-0 e i nerazzurri scappano a +4, con una gara da recuperare (contro l’Atalanta). Il risultato, figlio della sfortunata autorete di Federico Gatti nel corso del primo tempo, non racconta al meglio però quanto visto in campo.

Dopo lo svantaggio, i bianconeri tornano in campo nella ripresa senza riuscire a cambiare il match. Anzi, è l’Inter ad andare vicino al raddoppio, con il palo di Hakan Calhanoglu (autore di una grande prova). Dopo lo spavento, la Juventus prova ad accorciare con qualche iniziativa nella metà campo nerazzurra, ma senza raccogliere nulla. A tenere il risultato in bilico e la gara aperta ci pensa Wojciech Szczesny, autore di due parate decisive. Che però non cambiano le sorti del match.

Calciomercato Juventus: il rinnovo di Szczesny passa dal taglio dell’ingaggio

Il migliore in campo di ieri, Szczesny, ha il contratto in scadenza nel 2025. Guadagna molto, ma vuole rimanere alla Juventus. Il rinnovo del portiere è un tema che terrà banco per i prossimi mesi in casa bianconera.

Il portiere polacco è il migliore in campo per la formazione ospite. E le parole di mister Simone Inzaghi a fine gara, che elogia l’estremo difensore, ne sono la prova. Il passivo poteva essere più pesante per la Juventus, se l’Inter avesse concretizzato al meglio. Prima il palo del numero ’20’, già citato, poi due occasioni chiare per l’Inter, che non dilaga.

Dapprima Nicolò Barella viene stoppato da una grande uscita del numero 1 bianconero: para coi piedi il colpo a botta sicura del centrocampista azzurro. Poi nel finale Wojciech Szczesny si ripete su Marko Arnautovic, poco freddo a tu per tu col portiere. La banda di Max Allegri tiene il risultato il bilico grazie agli interventi del portiere, migliore in campo e ultimo ad arrendersi in casa Juve.

Il contratto di Szczesny scade nel 2025, allo stato attuale delle cose il numero 1 guadagna quasi 7 milioni di euro l’anno. E’ un classe ’90, un giocatore esperto, che va verso l’ultimo contratto, per lo meno in uno dei top campionati del mondo. Il portiere non ha mai nascosto l’intenzione di voler chiudere la carriera alla Juventus e la questione legata al suo legame con la ‘Signora’ andrà imbracciata alla Continassa nei prossimi mesi. Per prolungare il contratto del polacco, la strada è una sola: l’abbassamento dei costi, in virtù della policy bianconera e dell’età del portiere. Dal canto suo, Wojciech deve accettare questo tipo di proposta e situazione. Ieri sera, però, è stato il migliore in campo: sarà disposto ad abbassarsi lo stipendio per rimanere alla Juve? Nei prossimi mesi arriveranno risposte in merito.