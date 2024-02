Sputi durante Inter-Juve: scoppia la nuova bufera 

Ecco cosa è successo durante il derby d’Italia vinto ieri sera a San Siro dalla squadra di Simone Inzaghi

E’ stato un Inter-Juventus sicuramente più emozionante e spettacolare degli ultimi incroci tra le due formazioni in campionato. Un match nel quale le due squadre non si sono risparmiate, pensando più a vincere la partita che ad accontentarsi del pareggio. Ad avere la meglio è stata la maggiore qualità dei nerazzurri, autori delle principali occasioni da gol durante i 90 minuti.

Con questa vittoria, Simone Inzaghi ha guadagnato un vantaggio importantissimo nella corsa scudetto portandosi a quattro punti di vantaggio sui rivali bianconeri. Va aggiunto, inoltre, che all’Inter manca ancora una partita da recuperare contro l’Atalanta il prossimo 28 febbraio, persa a causa dell’impegno in Supercoppa Italiana dello scorso gennaio. Potenzialmente, dunque, i nerazzurri potrebbero ulteriormente allungare il proprio vantaggio sulla Juventus rendendo ancor più complicate le speranze di una rimonta per gli uomini di Massimiliano Allegri.

La partita di ieri, ad ogni modo, ha evidenziato in questo momento la maggiore brillantezza e qualità dell’Inter contro una Juventus che, a parte il reparto difensivo, è stata al di sotto della sufficienza. Inoltre, dopo il pareggio deludente dello scorso turno con l’Empoli, è mancata anche quell’attenzione meticolosa nella fase di non possesso che aveva consentito ai bianconeri di tenere il passo dell’Inter sino a questo momento della stagione. Errori che hanno portato ad una sconfitta di misura, nonostante il risultato potesse essere ancor più largo.

Inter-Juve, nuova bufera: sputi e oggetti lanciati dai tifosi

Se in campo la partita si è distinta soprattutto per la grandissima correttezza tenuta sia dall’Inter che dalla Juventus, lo stesso clima non si è respirato tra i tifosi delle due squadre.

Nel post-partita, infatti, fuori da San Siro la tensione era palpabile. Ben 50 tifosi nerazzurri sono stati portati in questura dopo il lancio di bombe carta e nei loro confronti è stato emesso il Daspo. Anche durante il match non sono mancati gli attimi di nervosismo. Come testimoniato da alcuni video circolati sui social nelle ultime ore, infatti, da parte della tifoseria della Juventus – situata al terzo anello blu del Meazza – sono piovuti verso il secondo anello occupato dagli interisti non solo oggetti come accendini e bicchieri, ma anche sputi all’indirizzo dei sostenitori nerazzurri.