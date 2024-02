Simeone e il figlio finalmente insieme: è la volta buona

I Simeone insieme: Diego punta ad avere il figlio in squadra a stretto giro di posta

Padre e figlio insieme: Diego Simeone potrebbe presto avere il figlio a disposizione per la sua squadra.

Diego Simeone e il figlio finalmente insieme: da tempo l’allenatore italo-argentino sulla panchina dell’Atletico Madrid dal lontano 2011 coltiva il desiderio di avere il figlio attaccante a sua disposizione.

Una condizione che più volte è stata sfiorata: diverse volte, infatti, Diego Simeone poteva avere la possibilità di ritrovarsi ad allenare il figlio centravanti, ma finora la cosa non è mai andata in porto. Ora, però, potrebbe essere la volta buona.

Calciomercato Atletico Madrid: Diego Simeone e il figlio insieme?

Non parliamo di Giovanni, attaccante in forza al Napoli, ma Giuliano, anch’egli attaccante italo-argentino (con passaporto spagnolo) già di proprietà dell’Atletico Madrid. Classe 2001 nato in Italia, quando il padre vestiva la maglia della Lazio da centrocampista, è sotto contratto con i Colchoneros dal 2020, quando fu prelevato dal settore giovanile del River Plate.

Lo stesso Giuliano Simeone in una recente intervista ha confermato di voler indossare la maglia dell’Atletico Madrid dopo l’esperienza con la squadra riserve. Con i Colchoneros ha un contratto fino al 2028 e attualmente è in prestito al Deportivo Alavés con la cui maglia ha però raccolto appena 6 gettoni di presenza tra campionato e coppa, per un totale di soli 140 minuti trascorsi in campo, senza segnare o fornire assist.

Un rendimento condizionato da un lungo stop per infortunio che solo di recente è stato smaltito dal giocatore classe 2001, reduce da una frattura alla caviglia rimediata la scorsa estate, durante la preparazione alla nuova stagione. A fine campionato, l’attaccante nativo di Roma tornerà all’Atletico Madrid dato che l’accordo con l’Alaves non prevede opzioni o obblighi di riscatto. E questa volta per Giuliano Simeone potrebbe essere quella giusta per ritrovarsi alla corte del padre che potrebbe finalmente dargli una possibilità in prima squadra. Finora, infatti, Giuliano Simeone ha giocato una sola partita con i Colchoneros, debuttando in prima squadra il 20 aprile del 2022 giocando appena un minuto nel pareggio a reti bianche col Granada.