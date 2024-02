Sconfitta ed esonero: è caos dopo il ko

Ancora una sconfitta pesante e club sempre più nel caos. L’esonero del tecnico sembra davvero ad un passo. Il punto della situazione

Ancora una sconfitta. Un ko pesantissimo che ha mandato su tutte le furie i tifosi: nel mirino della critica dopo i quattro gol subiti è così finito, inevitabilmente, l’allenatore.

Stiamo parlando di Pochettino, che ha dovuto scusarsi al termine della sfida contro i Wolves. Il suo Chelsea, passato in vantaggio con Palmer al 19’, ha, infatti, subito la rimonta degli ospiti con la tripletta di Cunha e l’autogol di Disasi. Poi a quattro minuti dalla fine Thiago Silva ha fissato il risultato sul 2-4. Un risultato amaro, che permette ai Wolves di superare il Chelsea in classifica.

Chelsea, classifica amara: Pochettino a rischio

Oggi, dopo 23 giornate, la squadra di Pochettino è all’undicesimo posto, a quindici dalla zona Champions League e a ben venti punti dal primo posto.

Troppi per una squadra come il Chelsea. Ora la panchina del tecnico argentino appare davvero in bilico e dall’Inghilterra arrivano sempre più insistenti voci su un suo esonero imminente dopo il poker subito stasera.