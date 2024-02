Roma-Cagliari, Yerry Mina ‘sfida’ l’Olimpico: la spallata a Zalewski e il gesto all’uscita

Continuano le scintille all’Olimpico tra i giocatori in campo: Mina se la prende con Zalewski, poi esce un atteggiamento un po’ polemico

Nonostante le mille emozioni di stasera tra il saluto a Giacomino Losi e l’abbraccio a Claudio Ranieri, in campo tra Roma e Cagliari non sono mancate le scintille. E in particolare, nei sardi, i più ‘caldi’ sono stati senza ombra di dubbio Nandez e Yerry Mina, a cui si aggiunge pure Luvumbo. Il colombiano era stato già protagonista nel primo tempo di un ‘duello’ con Lukaku dove aveva subito anche un calcetto in caduta. L’ex Fiorentina ha poi continuato a far sentire i muscoli sugli avversari e a farsi rispettare nei confronti anche senza palla.

Qualche scintilla isolata durante il match, poi intorno al 65′ si scatena una piccola scaramuccia dopo un fallo su Zalewski non sanzionato dall’arbitro. Yerry Mina dà una spallata al polacco, che era già contrastato da un altro difensore, stringendolo in una sorta di sandwich. Poi il 59 romanista resta a terra e il colombiano va da lui a brutto muso per rialzarlo con la forza mentre il pallone è ancora in gioco. Poi arrivano anche Mancini e Dybala per allontanare Mina e calmare le acque mentre Nandez mostra di essere un po’ nervoso, infatti viene subito ammonito. Insieme a lui, giallo anche per Paredes. Poco dopo Ranieri decidere di togliere dal campo proprio Yerry Mina, che ovviamente – tra l’episodio con Lukaku e quello appena accaduto – viene ricoperto di fischi dall’Olimpico. Lui continua la sua personale sfida con i colori giallorossi ed esce con un atteggiamento quasi di sfida, applaudendo tutti. In teoria lo spicchio di tifosi del Cagliari, ma in realtà – visto il clima nei suoi confronti – il gesto è rivolto con diversi significati anche al resto dello stadio.