Roma-Cagliari, scintille tra Lukaku e Yerry Mina: il colombiano furioso con Big Rom

Ecco cosa è successo nel corso del primo tempo del match dell’Olimpico, tra l’attaccante giallorosso e il difensore dei sardi

Scintille intorno al 20′ di Roma-Cagliari. Con i giallorossi in vantaggio per 1-0 e dominatori del match, nonostante qualche buon segnale dei sardi, spunta pure la scaramuccia tra due giganti come Yerry Mina e Romelu Lukaku.

Il belga prova ad andare in campo aperto verso la porta rossoblù, ma il colombiano lo tiene nel corpo a corpo roccioso. Entrambi usano tutto, braccia comprese, in maniera arcigna. Poi il difensore del Cagliari, che era in vantaggio, passa avanti e cade dopo il contrasto ma nel frattempo Lukaku gli rifila un calcetto. Un gesto che non piace per niente a Mina, appena arrivato dalla Fiorentina, e infatti va direttamente a brutto muso con Lukaku. “Why?”, gli ripete il difensore. Come a dire “Perché mi hai dato quel calcetto? Che bisogno c’era?” Big Rom lo guarda, poi arriva l’arbitro Marcenato a dividerli e il 90 romanista gli chiede: “Hai visto?” La questione si spegne lì, ma di certo il duello continuerà in maniera potete in tutta la partita.