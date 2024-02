Roma-Cagliari, Pellegrini chiede un cambio ma non per infortunio: il siparietto con De Rossi

Siparietto curioso tra il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini e la panchina di De Rossi, con tanto di ansia salita subito alle stelle per l’Olimpico

Tre gol in tre partite. È lo score super di Lorenzo Pellegrini con Daniele De Rossi in panchina da allenatore della Roma. Il capitano giallorosso ha messo la firma sulle prime due vittorie con DDR e stasera ha sbloccato la partita dopo neanche 90 secondi. E ovviamente ha cambiato l’umore dell’Olimpico nei suoi confronti, riportandolo pian piano dalla sua parte.

Ora Pellegrini è tornato fondamentale e decisivo in questa Roma e non a caso che quando, intorno al decimo minuto, va a terra e fa il gesto del ‘cambio’ verso la panchina tutto lo stadio si lascia andare a un mugugno d’ansia. Come a dire ‘proprio adesso?’ E anche in panchina la prima reazione di sicuro non è positiva. Per fortuna il numero 7 giallorosso cerca poi di specificare come il cambio sia della scarpa, anzi in particolare del laccio. Pellegrini ripete più volte il gesto per chiarire il suo bisogno, che è sembrato infatti essere frainteso non solo dai tifosi ma anche dal suo staff. Così il capitano romanista rientra in panchina per il cambio e lì c’è uno scambio di vedute ‘acceso’ tra lui e Daniele De Rossi. Botta e risposta, puramente di campo, si intende. E allora anche l’Olimpico può tirare un sospiro di sollievo.