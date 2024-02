Roma-Cagliari, emozione all’Olimpico: il ricordo di Losi e l’omaggio a Ranieri

Nel prepartita di Roma-Cagliari, lo stadio ricorda commosso Giacomino Losi, poi celebra Claudio Ranieri

Non solo il gol di Pellegrini come primissima emozione del match. Il match tra Roma e Cagliari ha vissuto un prepartita ad alto tasso emotivo, perché sulla capitale veleggiava comunque una certa malinconia. Da qualche ora non c’è più Giacomo Losi, Core de Roma adottato che ha dedicato la sua intera carriera alla maglia giallorossa e per questo è diventato uno di quegli eroi, capitani e bandiere.

A 88 anni si è spento lasciando un grande vuoto. Oggi all’Olimpico è stato il momento del ricordo, con la squadra di De Rossi in campo con il lutto al braccio. Prima del match tutto lo stadio ha tributato un lunghissimo applauso a ‘Giacomino‘, celebrato anche insieme a Gigi Riva scomparso pochi giorni prima di lui. Poi il coro dedicato e gli striscioni: “Nascondevi i dolori pur di giocare, 455 presenze da Core de Roma. Addio Giacomino, capitano per sempre”, firmato Curva Sud. Poi un altro in distinti Nord: “Cuore, grinta e quella coppa in mano. Ciao Losi nostro capitano!” Domani alle 15 i funerali alla Balduina.

Non solo ricordo, ma un’altra celebrazione del romanismo concreto. Ovvero il ritorno a casa sua di Claudio Ranieri, testaccino e soprattutto romanista doc. Gli applausi stasera sono anche per lui, così come lo striscione in Curva Sud: “Con la tua romanità, c’hai fatto innamorà, Claudio Ranieri uno di noi”. Poi l’abbraccio con Daniele De Rossi, sincero e commosso. “Con lui ho passato i due momenti più importanti della carriera, lo scudetto sfiorato e il ritiro. Quando li passi con lui è un bel guadagno“, ha detto ieri DDR.