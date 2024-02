Rivoluzione in panchina, Thiago Motta snobbato: “Non lo seguo”

Le dichiarazioni del direttore sportivo non lasciano più dubbi. Ecco il pensiero sul tecnico del Bologna, Thiago Motta

Il Barcellona sarà una delle grandi squadre che a fine stagione ripartirà da un nuovo allenatore. Lo faranno anche il Liverpool, con l’addio di Klopp, e l’Arsenal, con la partenza di Arteta.

Anche in Italia, però, molte big sono pronte ad affidare le proprie panchine ad una nuova guida. Aurelio De Laurentiis è da tempo alla ricerca del giusto tecnico, dopo l’esonero di Rudi Garcia. Non sarà certo Mazzarri a guidare il Napoli: ormai, non è un segreto, il numero uno dei giallorossi sta provando a convincere Antonio Conte. Dovrebbe cambiare anche la Roma, salvo miracoli di Daniele De Rossi e attenzione, chiaramente alle panchine di Milan e Juventus, con Stefano Pioli e Massimiliano Allegri non sicuri di rimanere.

Futuro Thiago Motta, il Barcellona allo scoperto

Oltre a Conte, a queste squadre sopracitate, nell’ultimo periodo, è stato accostato soprattutto il nome di Thiago Motta, che tanto bene sta facendo alla guida del Bologna. L’ex centrocampista italo-brasiliano è pronto al grande salto, approdando in una big.

Il profilo di Thiago Motta, inevitabilmente, è diventato un’idea anche per il Barcellona, almeno per i media. Il Direttore sportivo dei blaugrana, infatti, ha smentito qualsiasi tipo di contatto con l’attuale mister del Bologna: “Non lo seguo molto visto che non vedo il Bologna – ha affermato Deco -. Rafa Marquez invece sta crescendo bene con noi”.

Poi il direttore del Barcellona ha aggiunto: “Chi arriverà – ha affermato a La Vanguardia – deve avere ambizione e fame di fare grandi cose. Al momento non abbiamo parlato con nessun allenatore. Stiamo assimilando la partenza di Xavi”.