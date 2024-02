Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 5 febbraio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 5 febbraio 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Inter alle stelle”. Scatto scudetto, battuta la Juve: +4 e una gara in meno. De Ketelaere show: l’Atalanta in volo. Magia di Kvara, il Napoli non molla. Milan, è uno Jovic gran riserva: ora il contratto può allungarsi.

Così apre il Corriere dello Sport: “Fuga per la vittoria”. Inzaghi blinda la vetta e prenota lo scudetto: +4 su Allegri con una partita in meno. Riecco Kvaravaggio: il Napoli si rilancia. Genio De Ketelaere: la Lazio va a fondo. De Rossi: “Dybala è come Totti”.

Questa l’apertura di Tuttosport: “Potere Inter, Juve più di così…”. Un autogol di Gatti porta i nerazzurri a +4: mani sullo scudetto. Toro male, Juric peggio. L’avvocato, la Viola, Chiesa: ciao Kurt.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 5 febbraio 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, lunedì 5 febbraio 2024.

La prima pagina di AS: “Llorente aprieta la Liga”, finisce 1-1 il derby di Madrid: niente fuga per il Real di Ancelotti. “Indignados”, scrive invece il Mundo Deportivo: il Barcellona punta il dito a ancora contro gli arbitri.