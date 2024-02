Non solo Chiesa, ‘allarme’ Vlahovic in casa Juve: cosa succede

Il centravanti serbo rischia di saltare la sfida con l’Udinese in programma all’Allianz Stadium lunedì prossimo

Non solo Chiesa, per la Juventus è scattato anche l’allarme Vlahovic. Criticatissimo per l’occasione fallita nel primo tempo, stamane il bomber serbo ha svolto degli esami.

Il numero 9 della squadra di Allegri ha effettuati degli accertamenti al J Medical per un sovraccarico all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno, ma ad oggi è in dubbio la sua presenza nel match contro l’Udinese.

Per quanto riguarda Chiesa, che ieri ha lasciato San Siro zoppicando, trattasi di una contusione al piede destro comunque in miglioramento. Il piede è molto meno gonfio rispetto all’immediato post derby d’Italia. Pure lui è in forse per Juve-Udinese.

Stamane, alla Continassa, chi ha giocato al ‘Meazza’ ha fatto solo lavoro di scarico. Gli altri, invece, seduta in campo con alcuni calciatori della NextGen. Domani la squadra riposerà, con la ripresa degli allenamenti prevista per mercoledì pomeriggio.