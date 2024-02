Milan, scippo al Napoli: ecco il primo colpo per Conte

Si continua a parlare di Antonio Conte al Milan: ecco il primo rinforzo rossonero per il tecnico italiano. Arriva dal Napoli

E’ servito l’intervento di Zlatan Ibrahimovic per provare a mettere a tacere le voci che vogliono Antonio Conte sulla panchina del Milan, a partire dalla prossima stagione.

L’ex allenatore di Inter e Juventus – non è certo un segreto – è il sogno dei tifosi rossoneri, che si augurano davvero di poter vedere l’italiano alla guida del Diavolo. Nel weekend, chiaramente, si è tornati a pensare al campo, con i rossoneri impegnati a Frosinone, per la ventitreesima giornata di Serie A. Anche Stefano Pioli, sia nel pre-gara che nel post, ha provato a snobbare i tanti rumors sul futuro, ma anche stasera si è tornati a parlare di Antonio Conte al Milan.

E’ successo a Telelombardia, in cui si è parlato anche del prossimo calciomercato dei rossoneri con l’ex Tottenham alla guida. Nessun dubbio: il nome in testa alla lista di Antonio Conte, da cui ripartire, sarebbe quello di Giovanni Di Lorenzo. Non proprio un obiettivo facile, il terzino, che lo scorso 4 agosto ha compiuto 30 anni ha un lungo contratto con gli azzurri, fino al 30 giugno 2028. E’ un simbolo del Napoli, oltre ad esserne capitano.

Difficile immaginare un suo addio, ma è molto probabile comunque che il Milan in estate, a prescindere da chi siederà in panchina, decida di investire per il ruolo di terzino destro.

Milan, il punto sulla fascia destra: da Calabria a Florenzi

Al momento il titolare della fascia è Davide Calabria, ma il capitano rossonero non sta convincendo in pieno. L’alternativa al calciatore, cresciuto nel Diavolo e con un contratto in scadenza nel 2025, è Alessandro Florenzi.

L’ex Roma a fine stagione potrebbe fare le valigie e proprio per questo qualcosa sulla destra è destinata a cambiare. Sulla sinistra, chiaramente, non ci sono dubbi: salvo clamorose offerte, il titolare della corsia mancina sarà Theo Hernandez, che con Antonio Conte in panchina farebbe il quinto, avvicinandosi alla porta e diventando ancora più determinante. Serve comunque un vice del francese: una casella quest’anno rimasta scoperta e occupata all’occorrenza da Florenzi o dal giovane Jimenez.