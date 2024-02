Leao come Tonali, per il Milan arriva un’altra cessione da record

In estate il Milan potrebbe essere protagonista ancora con una cessione illustre: il valzer di campioni coinvolge anche i rossoneri

Il 2024 del Diavolo non è iniziato per niente male: i rossoneri hanno trovato una maggiore continuità di rendimento e la distanza dalla Juventus si è accorciata a soli 4 punti, con lo scontro diretto ancora da giocare. Dopo un periodo estremamente difficile, Stefano Pioli ha guidato la squadra fuori dalle sabbie mobili in cui si era impantanato e ora la qualificazione alla prossima Champions League appare quasi inevitabile.

L’attuale posizione di classifica permette al Milan di programmare con maggiore serenità il futuro e, in vista della prossima estate, di valutare ogni mossa possibile. Non è da escludere, infatti, che la prossima estate avverrà una nuova cessione illustre: un altro caso Tonali che potrebbe garantire i fondi per una nuova mini-rivoluzione da parte del club meneghino. Questa volta, il giocatore che rischia seriamente di lasciare il capoluogo lombardo sarebbe Rafael Leao.

Mbappé al Real Madrid consegna Leao al PSG: il Milan si prepara al grande incasso

Attenzione a quello che sta succedendo ai vertici del calcio europeo. Dopo tanti anni di inseguimenti, in estate Kylian Mbappé potrebbe raggiungere finalmente il Real Madrid a parametro zero, con le indiscrezioni su un quinquennale da 400 milioni di euro che iniziano a filtrare. In caso di addio, il Paris Saint-Germain sarebbe chiamato a sostituire la sua stella più luminosa: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il preferito della dirigenza parigina sarebbe proprio Rafael Leao.

Nell’ultimo rinnovo di contratto col Milan, che lo ha reso il giocatore più pagato all’interno della rosa, è stata inserita una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Una cifra enorme, che però mette in chiaro l’ordine di grandezze su cui si aggirerà la richiesta dei rossoneri. Il portoghese è stato già visionato a più riprese da emissari del PSG, con Luis Campos che dopo averlo portato al Lille lo vorrebbe anche sotto la Tour Eiffel. La cessione di Leao, in ogni caso, potrebbe garantire al Milan un tesoretto non indifferente: un aspetto non da poco, soprattutto se in estate avverrà un cambio in panchina che richiederebbe una rivoluzione sul mercato. Qualora dovesse arrivare Antonio Conte, infatti, servirebbero 3/4 acquisti per aggiustare la rosa e cucirla su misura per il tecnico salentino: i fondi potrebbero arrivare proprio dalla cessione di Rafael Leao.