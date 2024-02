La Serie A cambia nome: nuovo accordo da 66 milioni

Il campionato di Serie A cambia nome e lascia dopo 25 anni la partnership con TIM

Nuovo main sponsor per il campionato di Serie A, che cambierà volto dalla prossima stagione.

TIM lascia la partnership dopo 25 anni, con Eni che subentra e diventerà il prossimo title sponsor del massimo torneo italiano. L’ufficialità è arrivata dopo l’odierna assemblea della Lega Serie A da parte del presidente Casini, al quale si unisce la nota diffusa da Eni. Il campionato 2024/2025 si chiamerà Serie A Enilive e l’accordo sarà valido per le prossime tre stagioni. L’intesa frutterà 22 milioni di euro all’anno alla Lega Serie A. Rinnovata invece la partnership con Frecciarossa per quanto concerne la Coppa Italia: tre anni a 5,5 milioni a stagione.

“Ringraziamo TIM per la lunghissima collaborazione, che ci ha permesso di crescere e di portare la Serie A nelle case degli italiani – le parole del presidente Lorenzo Casini in conferenza stampa – Con Eni saremo coerenti anche con la nuova agenda di sostenibilità e impatto ambientale”.

Sul tema delle riforme dei campionati, invece, Casini dà un avvertimento e quasi un ultimatum alla Federcalcio e cita il modello inglese: “Durante la discussione in assemblea è emerso che il sistema Federale e il modello dove la Serie A è collocata non sono adeguati. C’è bisogno di una maggiore autodeterminazione nelle scelte: abbiamo deciso quindi di iniziare un percorso di valutazione di un meccanismo di autonomia simile al modello della Premier League inglese. Tecnicamente la Premier non è fuori dalla federazione inglese, la differenza è che ha un modello organizzativo collegato al peso economico. Il sistema organizzativo vigente in Italia non riconosce alla Serie A l’importanza che in realtà dovrebbe avere in relazione al peso economico”.