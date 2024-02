La panchina è già saltata: ecco il nome più caldo per la panchina

Sono ore caldissime per la panchina del club: ecco chi è l’allenatore in pole per prendere la guida della squadra

De Laurentiis ha ufficializzato il secondo esonero stagionale: dopo Garcia al Napoli anche Marino è stato sollevato dall’incarico. Il tecnico era alla guida del Bari ma il club pugliese, dopo aver sfiorato la promozione nella scorsa stagione, sta disputando un campionato decisamente al di sotto delle aspettative.

La squadra è al quindicesimo posto della classifica con cinque punti di vantaggio dai playout e la stessa distanza dai playoff: al momento però, considerando anche il rendimento del Bari, bisogna guardarsi alle spalle piuttosto che vedere le squadre che sono davanti. De Laurentiis, nel tentativo di dare una sterzata alla stagione della squadra, ha optato per il cambio di guida tecnica.

Bari, si cerca il nuovo allenatore: Giuseppe Iachini in pole

Sono ore caldissime per il sostituto di Pierpaolo Marino alla guida del Bari: mentre nella giornata di ieri i fratelli Cannavaro sembravano favoriti come nuovi tecnici del club pugliese, ora è Giuseppe Iachini ad essere in pole position per la panchina della squadra.

Tecnico espero e che, in una situazione del genere, potrebbe dare una sterzata importante al club in questa seconda parte di stagione dove l’obiettivo della squadra è risalire il più possibile la classifica e provare a centrare quella che, ad ora, sarebbe una clamorosa qualificazione agli spareggi per salire in Serie A.