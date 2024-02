De Laurentiis ha deciso: UFFICIALE il secondo esonero

De Laurentiis, secondo esonero in stagione: decisione forte ma irrevocabile, salta la panchina dell’allenatore

Una stagione decisamente non facile per De Laurentiis, con le note vicende che stanno caratterizzando l’annata del Napoli e le relative polemiche. Già passati dall’esonero di Garcia con l’avvento di Mazzarri, gli azzurri faticano comunque a risollevarsi, anche se ieri, contro il Verona, è arrivata una vittoria sofferta in rimonta per provare a rilanciare l’andatura verso la zona Champions.

Il clima con l’allenatore livornese, anche sulla base della recente conferenza stampa congiunta e delle dichiarazioni del tecnico a fine gara ieri sull’impiego di Lindstrom, non sembra dei migliori. Vanno ancora peggio, però, le cose a Bari, dove c’è un clima di contestazione feroce e dopo l’esonero di Mignani è arrivato anche quello di Pasquale Marino, che non è riuscito a raggiungere i risultati sperati, anzi. Fatale la seconda sconfitta di fila, contro il Palermo, con una squadra pugliese ferma a 27 punti e a metà del guado tra la zona playoff e la zona playout. In preallarme, tra gli altri, Fabio Cannavaro.