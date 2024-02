Inter-Zielinski, arriva la firma: ecco quando

Piotr Zielinski è vicinissimo a diventare un giocatore dell’Inter, tutto pronto ormai per la firma del polacco con i nerazzurri

In questi giorni, sono arrivate le ultime conferme, quelle che mancavano. Dopo otto stagioni, Piotr Zielinski concluderà la sua avventura con il Napoli giungendo alla scadenza del contratto e non rinnovando il contratto con gli azzurri. Il polacco è libero di firmare con un’altra squadra e proseguirà, in Serie A, con l’Inter a partire dall’estate.

Come spiega il ‘Corriere dello Sport’, è ormai tutto pronto per la firma del centrocampista con i nerazzurri. Tra oggi e domani, è attesa l’ufficialità dell’accordo fino al 2028 con le firme sul contratto. Manca poco per l’inizio di un nuovo capitolo della storia professionale del classe 1994.