Gudmundsson, Blazquez tuona: “Non ho nemmeno risposto”

Gudmundsson, l’AD del Genoa Blazquez tuona: “Non ho nemmeno risposto”. Le dichiarazioni del dirigente rossoblù

Il Genoa ha resistito al forte pressing della Fiorentina e potrà godersi Gudmundsson almeno fino al termine della stagione. Per la società viola non c’è stato nulla da fare.

A ‘Sky Sport’, l’AD del club ligure Blazquez ha svelato tutti i retroscena: “Non era in vendita, ringraziamo la Fiorentina, ma ho chiaramente detto a Barone che non eravamo interessati a cedere il calciatore. La prima offerta l’ho rifiutata in tre minuti, mentre alla seconda non ho risposto perché le nostre intenzioni erano già chiare”.

Infine, sulla cessione di Dragusin e i volti nuovi: “Voleva restare per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi, ma la sua vendita è stata necessaria per acquistare nuovi giocatori importanti come Bohinen, Spence, Ankeye e Vitinha“. L’asta per Gudmundsson, invece, è rimandata al calciomercato estivo.