Esclusi dal campionato, tutti svincolati: situazione assurda in Italia

Una situazione incredibile quella che riguarda un club calcistico italiano con tutti svincolati dopo l’esclusione dal campionato

Una situazione veramente difficile quella che sta attraversando un club di eccellenza e che dimostra come, nel mondo del calcio, non è oro tutto quello che luccica. Tutti vorrebbero avere l’appeal delle grandi squadre dei principali campionati europei ma questo non è possibile. Certo il momento per le Biancorosse Piacenza è di quelli estremamente delicati.

Il club infatti è stato escluso dal club di Eccellenza femminile dopo aver rinunciato a scendere in campo nel match contro il Piacenza calcio. Il regolamento è piuttosto chiaro di fronte a casi di questo genere: una squadra che rinuncia ad una partita per ben quattro volte consecutive viene esclusa dal campionato.

Le Biancorosse Piacenza, per via di questa sanzione, non potranno iscriversi al prossimo campionato con lo stesso nome e il logo della FIGC. Come se non bastasse il club è stato anche penalizzato di un punto in classifica: decisione che ha oggettivamente poco senso visto l’esclusione dal torneo. Lato squadra, le giocatrici (così come tutti i membri dello staff) sono svincolati e hanno tempo fino al trenta marzo per trovare una nuova squadra in questa stagione.