“E’ un mistero”: attesa e giallo per il rientro dell’infortunato

Giocatore a lungo infortunato, per il suo rientro in campo si dovrà ancora attendere un po’: le dichiarazioni sul futuro

A calciomercato concluso, è il momento di serrare i ranghi per tutte le squadre e tuffarsi nella seconda parte di stagione cercando di fare più punti possibile, per raggiungere i rispettivi obiettivi. Ogni gara, da qui alla fine, può essere potenzialmente decisiva e questo gli allenatori lo sanno molto bene.

Motivo per il quale, la speranza è di avere tutta la rosa a disposizione per avere varietà di scelte, fidando magari anche nel contributo dei nuovi innesti giunti dal mercato. Ma per più di qualcuno, la problematica degli infortuni tiene banco e giocatori importanti sono al momento ancora fuori causa, con l’attesa per il loro rientro che si fa snervante.

Cagliari e il ‘mistero’ Shomurodov: le ultime

Ha qualche assenza di troppo il Cagliari, che per lo meno in vista della gara con la Roma di stasera potrà schierare i nuovi acquisti Mina e Gaetano e recupera Luvumbo, tornato dalla Coppa d’Africa. Ancora lontano invece il ritorno in campo di Oristanio e soprattutto di Shomurodov, quest’ultimo alle prese con la frattura del metatarso accusata a dicembre.

Francesco Aresu, direttore di ‘Centotrentuno.com’, intervistato da ‘Vocegiallorossa.it’, ha parlato in questi termini dell’uzbeko, ex capitolino, che fin qui ha raccolto appena 13 presenze in tutta la stagione: “Continua a essere un mistero, ha avuto un inserimento molto lento ed era entrato in condizione soltanto poche settimane prima di infortunarsi. Il Cagliari lo ha avuto al top solo per poche partite, ora dovrebbe tornare alla fine di febbraio. Per ora continua a essere un grosso punto interrogativo, ma nonostante tutto il Cagliari continua a puntare su di lui per il finale di stagione”. Ranieri lo attende, per lanciare la volata salvezza.