DIRETTA Serie A, Roma-Cagliari 1-0: palo di Cristante! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di De Rossi e il Cagliari di Ranieri in tempo reale

La Roma ospita il Cagliari nella Capitale nel monday night che chiude la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

Da una parte i giallorossi di Daniele De Rossi, reduci dalle vittorie di misura ottenute contro il Verona in casa e la Salernitana in trasferta, vanno a caccia del terzo successo di fila. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per scavalcare il Bologna e riportarsi al quinto posto ad un solo punto dall’Atalanta (che come i felsinei ha una gara da recuperare, ndr) e dalla zona Champions. Dall’altra parte i rossoblu del grande ex Claudio Ranieri, che invece vengono dalle sconfitte contro il Frosinone e contro il Torino, vogliono tornare a fare risultato per abbandonare la penultima posizione alla pari con Verona ed Empoli. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata i capitolini si sono imposti con il risultati di 4-1 grazie alla doppietta di Lukaku e alle reti di Aouar e Belotti prima del rigore della bandiera di Nandez. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Cagliari live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Roma-Cagliari

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini: Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

CAGLIARI (5-3-2): Scuffet; Zappa, Obert, Dossena, Mina, Azzi; Nandez, Prati, Makoumbou; Lapadula, Petagna. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 57, Juventus 53, Milan 49, Atalanta* 39, Bologna* 36, Roma* 35, Napoli* 35, Lazio* 34, Fiorentina* 34, Torino* 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Sassuolo* 19, Udinese 19, Verona 18, Cagliari* 18, Empoli 18, Salernitana 13.

*una partita in meno