De Rossi esulta: “Prestazione da grande squadra”. Poi avvisa l’Inter

De Rossi si gode la terza vittoria su tre della sua Roma: “Prestazione da grande squadra”. Poi il messaggio verso la sfida all’Inter

Tre su tre per Daniele De Rossi alla guida della Roma. La squadra giallorossa ha travolto 4-0 il Cagliari del grande ex Ranieri allo Stadio Olimpico.

Ai microfoni di ‘DAZN’, questa la soddisfazione del tecnico: “Mi è piaciuta la partita, sono contento. Ho visto in campo delle cose che avevamo sottolineato in questa settimana di allenamenti. Quando la sblocchi così presto tutto sembra più facile, stasera abbiamo saputo gestire da grande squadra anche il momento di vantaggio”.

Sulla prestazione di Dybala: “È talmente intelligente che basta dirgli due cose. Nel secondo tempo gli ho chiesto di abbassarsi un po’ per dare una mano sulle preventive. Io gli chiedo sacrificio ma stiamo anche valutando quanto chiedergliene. Dobbiamo cercare di farlo lavorare ma sempre in zona centrale per l’eventuale recupero palla”.

Roma-Cagliari, De Rossi: “Pronti per l’Inter”

Sabato, all’Olimpico, arriva l’Inter: “Abbiamo fatto poco più di niente e arriva l’Inter. Lo dico anche io che è la squadra più forte del campionato, pochi dicono che l’Inter è anche la squadra che gioca meglio. Forse solo il Bologna. Dovremo farci trovare pronti”.

Una battuta, infine, sul sostegno della proprietà: “Tiago Pinto è stato fantastico con me, io sento un sostegno incredibile della proprietà. Anche oggi mi sono sentito con Dan (Friedkin, ndr). Mi stanno aiutando e quanto di buono fatto finora è grazie al loro aiuto e sostegno”.