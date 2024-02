Crisi Fiorentina: faccia a faccia tra Bonaventura e Italiano

Momento nero per la Fiorentina, per reagire alla crisi confronto tra Bonaventura e Italiano: cosa sta succedendo

Dopo aver avuto un buon rendimento nella prima parte della stagione, la Fiorentina ha iniziato il suo 2024 decisamente in salita. Viola che sono riusciti a raccogliere soltanto un successo, ai rigori, contro il Bologna in Coppa Italia, guadagnandosi la semifinale, per il resto buio pesto.

Un solo punto in quattro giornate di campionato, pareggiando in extremis con l’Udinese e poi perdendo contro Sassuolo, Inter e Lecce, in Puglia in maniera rocambolesca dopo essere arrivati al 90′ in vantaggio e subendo due reti nel giro di un minuto. Male anche in Supercoppa italiana, venendo sconfitti malamente in semifinale dal Napoli.

La squadra di Italiano sembra avere in questa fase davvero poco equilibrio sul campo e il simbolo di questo calo evidente è dato dalle prestazioni di Giacomo Bonaventura, che fino a qualche settimana fa era stato uno dei trascinatori, con 6 gol e due assist. Le ultime prove del centrocampista, invece, sono state assai deludenti.

Fiorentina, summit Bonaventura-Italiano nei prossimi giorni

Un tema che tiene banco nell’ambiente viola e per il quale sembra ormai indifferibile un confronto tra il giocatore e l’allenatore, Vincenzo Italiano.

Lo riferisce il ‘Corriere Fiorentino’, spiegando che i due si parleranno faccia a faccia in questi giorni e cercheranno di trovare una soluzione a questo momento così complicato. Bonaventura, a Lecce, è stato sostituito all’intervallo dal tecnico, evidentemente deluso dal suo modo di stare in campo. Possono avere influito, nelle ultime settimane, anche le voci di mercato sul giocatore, accostato alla Juventus.