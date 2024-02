Botta e risposta in diretta dopo Inter-Juve: “Basta caz**te”

La sfida tra Inter e Juventus ha acceso ampi dibattiti, confronto duro in diretta: “Stasera tra le due squadre c’era un abisso”

Anche quest’anno il derby d’Italia è già storia e materiale per gli archivi. L’Inter ha vinto di misura nel risultato, ma nettamente per la prestazione fornita.

Come ogni anno la sfida con la Juventus accende discussioni e anche questa volta non è stata da meno. Nessuna polemica arbitrale, con Maresca che ha diretto una gara tranquilla, aiutato dai calciatori in campo che non hanno mai inasprito il confronto. La discussione più accesa ha riguardato il valore delle due squadre e il titolo di migliore in campo: animi caldi in diretta.

Confronto duro tra Biasin e Zazzaroni dopo Inter-Juve: “Tra le due squadre c’è un abisso”

Nel corso del post partita di Inter-Juventus, in diretta su Pressing, Fabrizio Biasin e Ivan Zazzaroni si sono confrontati in maniera dura riguardo a diversi temi.

Fabrizio Biasin ha iniziato la sua analisi tirando una frecciata al Direttore del Corriere dello Sport: “Questa sera Pavard nettamente il migliore in campo, forse non è ancora al livello di Paramatti…” e la risposta di Zazzaroni non si è fatta attendere: “Incominciamo con le cazzate. Io non ho mai paragonato Pavard a Paramatti. Settimana scorsa ho semplicemente risposto a chi diceva che de Vrij era il migliore in campo che sembrava come quando ai tempi del Bologna di Baggio dicevano che Paramatti era il migliore. Su Pavard ho solo detto che 30 milioni erano troppi e lo confermo. Il migliore in campo è stato Calhanoglu, ma con 10 punti di vantaggio. A Pavard gli dò 7 ma Calhanoglu era da 8,5. La differenza l’ha fatta tutta lui”. Infine, Zazzaroni ha chiuso la sua analisi con una constatazione: “Stasera tra le due squadre c’era un abisso. All’andata dove le due squadre non si volevano fare del male non si è visto tanto, ma stasera”.