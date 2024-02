“Avete voluto Pogba e non lui”: Juventus, altra frecciata

Il giorno dopo Inter-Juventus, come sempre, è pieno di discussioni: polemica in ambiente bianconero, c’entra Pogba

Ci ha provato, specialmente nel secondo tempo, la Juventus, a San Siro contro l’Inter, ma per i bianconeri non c’è stato nulla da fare. Nerazzurri che hanno meritato la vittoria, sebbene maturata su autorete, con una prestazione che ha legittimato il verdetto del campo e quello della classifica, che ora vede la squadra di Simone Inzaghi tentare la fuga.

Inizialmente intimorita e messa sotto dai rivali, la squadra di Allegri nella seconda parte di gara ha provato a rispondere colpo su colpo e ha avuto le sue occasioni per provare a pareggiare, senza però riuscirci. Una prestazione da non bocciare, ma che ha chiarito quella che per il momento è la superiorità tecnica dell’attuale capolista.

Il giorno dopo, inevitabilmente, quanto accaduto in campo viene sviscerato sotto vari aspetti. E rispunta, tra i rimpianti dell’ambiente bianconero, quello legato a Paul Pogba, un flop sanguinoso che ancora fa male.

Lezione di calcio di Calhanoglu, verdetto inappellabile: “La Juve lo voleva, ma…”

Non sapremo mai come sarebbero andate le cose, nella scorsa stagione e in questa, per la Juventus, con un Paul Pogba all’altezza della situazione. Intanto, ieri sera chi ha dominato la scena è stato, senza dubbio, Hakan Calhanoglu.

Prova sontuosa del centrocampista dell’Inter, che ha disegnato calcio e dominato a centrocampo. Il giornalista di ‘Tuttosport’ Stefano Salandin ricorda che il turco era stato sondato anche dalla Juventus, ma le cose sono andate diversamente. E si scaglia contro buona parte del tifo juventino, che invece preferiva il ritorno dell’ex: “Siete gli stessi che quando la Juventus voleva prendere Calhanoglu a zero avete fatto la rivoluzione su Twitter e vi siete esaltati però per Pogba (un ex da 4 anni). Però spiegate la vita agli allenatori”, questo il suo post su ‘X’, in chiave chiaramente polemica. La sliding door, per quanto il campo sta dimostrando, fa ancora più male.