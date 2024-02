Scudetto e addio, c’è l’Arabia: l’annuncio prima di Inter-Juve

L’Inter aspetta la Juventus nel big match scudetto ed intanto emerge una voce sul futuro di Simone Inzaghi: la scelta post scudetto

Sfida per lo scudetto. Inter-Juventus è il crocevia della stagione, almeno in Italia. Inutile per Inzaghi e Allegri nascondersi dietro il più classico ‘non è decisiva’: chi vince fa un salto importante in avanti verso il tricolore, chi perde deve fare i conti con l’umore sotto i tacchi e la necessità di rialzarsi.

Non proprio una partita come le altre quindi, perché in ballo c’è lo scudetto ma anche un pizzico di futuro. Allegri si gode il ritrovato feeling con l’ambiente bianconero, Inzaghi è ormai entrato nel cuore di quello nerazzurro ma veder sfumare il tricolore potrebbe cambiare le carte in tavola. Un’Inter, ad esempio, che perde lo scudetto potrebbe veder scomparire anche le certezze di continuare con il tecnico di Piacenza.

Ma potrebbe essere lo stesso Inzaghi a decidere di lasciare nel caso in cui riuscisse davvero a portare la seconda stella sulla maglia nerazzurra. Un addio con una destinazione a sorpresa, almeno stando a quanto dichiarato a ‘DAZN’ Marco Parolo, ex centrocampista che con Inzaghi ha condiviso gli anni alla Lazio.

Inter, Inzaghi in Arabia Saudita dopo lo scudetto

Inzaghi in Arabia Saudita dopo lo scudetto: è l’ipotesi prospettata da Marco Parolo parlando della sfida tra Inter-Juventus.

Un’Inter campione potrebbe rappresentare anche la fine del ciclo per il tecnico di nerazzurro che, stando al suo ex calciatore, potrebbe decidere di lasciare la squadra nella convinzione di non poter migliorare ulteriormente i traguardi raggiunti.

” Inzaghi per me potrebbe andare via dopo lo scudetto pensando di non poter fare di meglio” spiega Parolo parlando del futuro di Inzaghi. A quel punto la destinazione più probabile sarebbe all’estero. Non in Premier League, ma nella Saudi Pro League: “Potrebbe anche accettare proposte dall’Arabia”.