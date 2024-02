Scambio a sorpresa Inter-Juventus: hanno sciolto le riserve

Sorpresa Inter e Juventus a poche ore da un match che può essere decisivo per le sorti del campionato. Pronto il clamoroso scambio

Manca sempre meno al fischio d’inizio tra Inter e Juventus, match fondamentale per i destini di questo campionato. I nerazzurri per una vittoria che può essere determinante: trovare i tre punti significherebbe portarsi a più quattro sui bianconeri, potenzialmente più sette visto la gara da recuperare. I ragazzi di Allegri, dopo il passo falso con l’Empoli, devono ottenere un risultato positivo così da restare in corsa per il titolo e sfruttare, nelle prossime settimane, un calendario favorevole visto anche l’assenza dalle coppe.

Tanti i protagonisti attesi nella gara di San Siro da Lautaro a Vlahovic, due centravanti che stanno attraversando un momento di forma decisamente positivo fino a Thuram e Chiesa. L’andata finì uno a uno e la sensazione è che questa sera ci sarà molo meno tatticismo considerando l’importanza della posta in palio.