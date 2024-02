DIRETTA Inter-Juventus, gli aggiornamenti: Yildiz verso la titolarità

È arrivato il giorno di Inter-Juventus: segui tutti gli aggiornamenti sul match più atteso della stagione su Calciomercato.it

Dopo essersi risposte colpo su colpo dalla distanza, dopo tante schermaglie pubbliche, oggi è arrivato il giorno di Inter-Juventus. Il Derby d’Italia è da sempre una delle sfide più suggestive del calcio italiano, ma quest’anno l’incrocio tra le due squadre ha acquisito ancora maggiore importanza: il destino dello scudetto passa dai 90 minuti di questa sera.

I due allenatori hanno parlato nella giornata di ieri e questa mattina stanno risolvendo gli ultimi dubbi di formazione. In particolare, Massimiliano Allegri sembra aver individuato nella coppia formata da Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic il miglior attacco possibile per mettere in difficoltà la compagine di Simone Inzaghi. Qui tutti gli aggiornamenti su Inter-Juventus grazie alla diretta di Calciomercato.it dedicata al Derby d’Italia.

LIVE